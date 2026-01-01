Quiz Pokémon Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Quiz Pokémon Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Nouveau quiz pour les fans de Sacha au Chifoumi !

Sur inscription.

Animation gratuite pour un minimum de 6€ de consommations. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New quiz for Sacha fans at Chifoumi!

L’événement Quiz Pokémon Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis