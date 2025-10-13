Quiz Prévention routière et code de la route Pôle Michelet Montluçon

Quiz Prévention routière et code de la route

Pôle Michelet 26 rue Paul Constans Montluçon Allier

Début : 2025-10-13 14:30:00

fin : 2025-10-13

2025-10-13

Quiz Prévention routière et code de la route au pôle michelet.

Place limitées à 30 personnes.

Pôle Michelet 26 rue Paul Constans Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 79 30

English :

Road safety and highway code quiz at the Pôle Michelet.

Places limited to 30 people.

German :

Quiz Verkehrsprävention und Straßenverkehrsordnung im Pôle michelet.

Platz auf 30 Personen begrenzt.

Italiano :

Quiz sulla sicurezza stradale e sul codice della strada al Pôle Michelet.

Posti limitati a 30 persone.

Espanol :

Cuestionario sobre seguridad vial y código de circulación en el Polo Michelet.

Plazas limitadas a 30 personas.

