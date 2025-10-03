Quiz senior « code de la route » Salle Emile Cros Saint-Martin-de-Seignanx
Quiz senior « code de la route » Salle Emile Cros Saint-Martin-de-Seignanx vendredi 3 octobre 2025.
Quiz senior « code de la route »
Salle Emile Cros 402 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
« Seniors, restez mobiles ! »
Atelier de sensibilisation à la sécurité routière proposant une remise à niveau des connaissances du code de la route, sous forme de Quiz interactif, pour les retraités.
2 sessions sont prévues, le vendredi 26 septembre 2025 de 13h30 à 16h30 et le vendredi 3 octobre 2025 de 13h30 à 16h30, salle Emile Cros.
En partenariat avec Automobile Club des Landes
Sur inscription au CCAS 05 59 56 60 66 ou ccassaintmartindeseignanx.fr, gratuit, places limitées (12 personnes par session). .
Salle Emile Cros 402 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 66 ccas@saintmartindeseignanx.fr
English : Quiz senior « code de la route »
German : Quiz senior « code de la route »
Italiano :
Espanol : Quiz senior « code de la route »
L’événement Quiz senior « code de la route » Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-08-31 par OT Seignanx