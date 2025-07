Quiz spécial « code de la route » Bibliothèque Triangle Rennes

Quiz spécial « code de la route » Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 12 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Vous allez passer le code de la route ? Vous avez le permis et pensez être un conducteur irréprochable ? Venez tester vos connaissances lors d’un quiz !

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93