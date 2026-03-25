Quiz Star Wars au Co’mbo Rue Charlie Chaplin Arles

Quiz Star Wars au Co’mbo

Mardi 7 avril 2026 à partir de 20h30. Rue Charlie Chaplin Arl Hôtel Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Quiz du 1er mardi du mois d’avril Spécial Star Wars

Ce mois-ci, on vous embarque dans une galaxie lointaine, très lointaine…

Que vous soyez un Jedi confirmé, un apprenti Padawan ou simplement amateur de sabres laser et de droïdes attachants, ce quiz est fait pour vous !



Au programme

• Questions classiques pour se mettre en jambe

• Vrai ou Faux (attention aux pièges du côté obscur…)

• Devinettes pour les plus malins

• Questions rapides sur les petits détails que seuls les vrais fans remarquent



Formez votre équipe, choisissez votre camp (Empire ou Rébellion) et venez prouver que vous êtes les maîtres de la Force !

Des surprises à gagner… et surtout beaucoup de fun !

Que la Force soit avec vous… .

Rue Charlie Chaplin Arl Hôtel Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 97 10 faisceau@nexushotels.fr

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English :

Quiz for the 1st Tuesday in April Star Wars special

L’événement Quiz Star Wars au Co’mbo Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Arles