Quiz sur la nature !, La Ruelle, Ségur-le-Château

Quiz sur la nature ! Samedi 2 mai, 20h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T20:00:00+02:00 – 2026-05-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T20:00:00+02:00 – 2026-05-02T21:30:00+02:00

VENEZ TESTER VOS CONNAISSANCES SUR LES ANIMAUX,

les plantes, les insectes…

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@laruelle-segur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

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