Quiz sur la sécurité routière Club seniors Mouffetard Paris vendredi 10 octobre 2025.

Quiz sécurité routière !

À travers un moment ludique et convivial, ce quiz vous permet de réviser les règles de conduite et de découvrir des conseils pratiques, tout en partageant un temps d’échange et de plaisir avec les autres participants.

Venez tester vos connaissances et apprendre les bons réflexes pour circuler en toute sécurité.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 10h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club Mouffetard.

Tél. 01 45 35 99 97

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Mouffetard 20, rue Ortolan 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris