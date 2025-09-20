Quiz sur l’architecture à Vigneux-sur-Seine Mairie de Vigneux Vigneux-sur-Seine

Accessible librement sur le site internet de la commune

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Ce quizz en 10 questions sur le site internet de Vigneux-sur-Seine vous permet de découvrir l’architecture vigneusienne à travers l’histoire de la commune, ses châteaux et quelques éléments architecturaux insolites du patrimoine local.

Mairie de Vigneux 75 rue Pierre-Marin 91270 Vigneux-sur-Seine

@Ville de Vigneux-sur-Seine – service Communication