Quiz Time Maxey-sur-Vaise samedi 11 octobre 2025.

Maxey-sur-Vaise Meuse

5
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00
Inscription par mail obligatoire avant le 04/10/2025.Tout public
Maxey-sur-Vaise 55140 Meuse Grand Est +33 6 95 49 72 45  amicaledesloisirsmaxey@gmail.com

English :

Registration by e-mail mandatory before 04/10/2025.

German :

Anmeldung per E-Mail vor dem 04.10.2025 erforderlich.

Italiano :

È necessario iscriversi via e-mail entro il 04/10/2025.

Espanol :

Debe inscribirse por correo electrónico antes del 04/10/2025.

