Quiz Time

Maxey-sur-Vaise Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Bonjour à tous,

L’amicale des loisirs de Maxey sur Vaise organise son second Quiz Time.

Vous avez envie de tester vos connaissances ? De passer un bon moment entre amis ou en famille ?

Nous serons ravies de vous accueillir pour une soirée quiz le samedi 14 mars à partir de 20h à la salle des fêtes de Maxey sur Vaise.

Nous vous attendons comme d’habitude dans la joie et la bonne humeur !

Pour inscrire votre groupe de 4 personnes ou pour toute question, vous pouvez contacter l’amicale par mail à amicaledesloisirsmaxey@gmail.com

(5€ par personne et boisson d’accueil offerte).

Si vous souhaitez participer mais que n’êtes pas accompagné de 3 autres membres, rassurez-vous des groupes pourront-être constitués après l’inscription !

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Comptant sur votre participation et/ou sur votre communication.Tout public

5 .

Maxey-sur-Vaise 55140 Meuse Grand Est amicaledesloisirsmaxey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hello everyone,

L?amicale des loisirs de Maxey sur Vaise is organizing its second Quiz Time.

Would you like to test your knowledge? Have a good time with friends or family?

We look forward to welcoming you to a quiz night on Saturday March 14 from 8pm at the Salle des Fêtes in Maxey sur Vaise.

As always, we look forward to seeing you there!

To register your group of 4 people, or if you have any questions, please contact the amicale by e-mail at amicaledesloisirsmaxey@gmail.com

(5? per person, welcome drink included).

If you’d like to take part but are not accompanied by 3 other members, don’t worry, groups can be formed after registration!

Don’t hesitate to tell people about it.

We’re counting on your participation and/or communication.

L’événement Quiz Time Maxey-sur-Vaise a été mis à jour le 2026-02-11 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS