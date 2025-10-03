Quiz’othèque: Teste tes connaissances sur ta médiathèque ! Bibliothèque De La Riviere Des Galets Le Port
Pour un public scolaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T13:00:00
Fin : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T13:00:00
Quiz et jeux à la médiathèque
Viens tester tes connaissances sur ta médiathèque grâce à des quiz et des jeux!
Bibliothèque De La Riviere Des Galets 5 RUE LOUISE MICHEL 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262430242
