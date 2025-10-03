Quiz’othèque: Teste tes connaissances sur ta médiathèque ! Bibliothèque De La Riviere Des Galets Le Port

Quiz’othèque: Teste tes connaissances sur ta médiathèque ! Bibliothèque De La Riviere Des Galets Le Port vendredi 3 octobre 2025.

Quiz’othèque: Teste tes connaissances sur ta médiathèque ! Vendredi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque De La Riviere Des Galets La Réunion

Pour un public scolaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T13:00:00

Fin : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T13:00:00

Quiz et jeux à la médiathèque

Viens tester tes connaissances sur ta médiathèque grâce à des quiz et des jeux!

Bibliothèque De La Riviere Des Galets 5 RUE LOUISE MICHEL 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262430242

Quiz et jeux à la médiathèque