Quizz Art & Sommeil, Frac Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Quizz Art & Sommeil Dimanche 20 septembre, 16h30 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

À la cantine Choupiquant du Frac Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fermez les yeux, et répondez vite !

Quiz décalé autour du sommeil dans l’art, le cinéma et la musique, avec des livres de la librairie du Frac à gagner.

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne +33299373793 http://www.fracbretagne.fr Depuis 1981, le Frac Bretagne compose une collection publique d’art contemporain (aujourd’hui riche de près de 6 000 œuvres), la diffuse sur l’ensemble du territoire breton et favorise la rencontre de toutes et tous avec la création. Ses actions se déploient à travers de nombreux projets (ateliers, résidences, expositions participatives,…) menés dans les secteurs scolaires, de la santé, du handicap ou du champ social en région Bretagne. Le Frac est également un lieu d’exposition, de vie et d’expression artistique ancré dans le quartier de Beauregard à Rennes. Le Frac Bretagne constitue ainsi un opérateur de service public engagé pour une transition sociale et écologique de la Culture. Réseau Star : Bus C4 et 14 arrêt Cucillé-Frac, métro a station Pontchaillou (15 min de marche) Accessible à vélo

Fermez les yeux, et répondez vite ! Quiz décalé autour du sommeil

© Frac Bretagne