Quizz au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec
Quizz au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec vendredi 8 mai 2026.
Perros-Guirec
Quizz au Café Breton !
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Ça sent bon l’été qui arrive ici à Perros-Guirec, et vous aurez un petit avant-goût de la saison au Café Breton avec la programmation du mois de mai !
Des incontournables, des têtes d’affiches, de quoi danser, un nouveau show signé café breton avec son quizz, du rock,… il y en a pour tous les goûts !
On vous laisse noter les dates qui vous intéressent dans vos agendas, et on se retrouve très vite au Café Breton !
En plus, avec les jours fériés et les ponts, nous sommes ouverts et c’est l’occasion parfaite de venir nous voir. .
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement Quizz au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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