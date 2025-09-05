Quizz au musée Femmes et petites filles dans l’art Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

En cette journée propice aux blagues et autres espiègleries, démasquez les mensonges et inventions du médiateur de la Micro-Folie ! A travers des tableaux, sculptures ou objets d’art parfois surprenants présentés, répondez au jeu du vrai/faux ou aux questions étonnantes qui vous seront lancées, pour en apprendre plus sur les femmes et les petites filles dans l’art !

Gare aux pièges qui vous seront tendus… prêts à relever le défi ?

Médiation famille à partir de 8 ans Durée 45 min

Sur réservation au 02.35.30.96.66

Dans le cadre du cycle « Femmes à l’honneur » de la Micro-Folie, musée numérique .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66

