Quizz au musée Femmes et petites filles dans l’art Montivilliers
Quizz au musée Femmes et petites filles dans l’art Montivilliers mercredi 1 avril 2026.
Quizz au musée Femmes et petites filles dans l’art
Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
En cette journée propice aux blagues et autres espiègleries, démasquez les mensonges et inventions du médiateur de la Micro-Folie ! A travers des tableaux, sculptures ou objets d’art parfois surprenants présentés, répondez au jeu du vrai/faux ou aux questions étonnantes qui vous seront lancées, pour en apprendre plus sur les femmes et les petites filles dans l’art !
Gare aux pièges qui vous seront tendus… prêts à relever le défi ?
Médiation famille à partir de 8 ans Durée 45 min
Sur réservation au 02.35.30.96.66
Dans le cadre du cycle « Femmes à l’honneur » de la Micro-Folie, musée numérique .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66
English : Quizz au musée Femmes et petites filles dans l’art
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Quizz au musée Femmes et petites filles dans l’art Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie