Quizz BAV’ART’DAGES Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE La Ciotat

Quizz BAV’ART’DAGES Samedi 20 septembre, 17h00 Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez tester vos connaissances sur le Patrimoine Architectural

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette

Ville de La Ciotat