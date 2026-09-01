Quizz ciné – Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Quizz ciné – Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Kaïflo organise un quiz ciné le samedi 26 septembre.

Venez tester votre culture cinématographique.

Sur inscription.

Participation gratuite, consommation sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

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English :

Ka%EFflo is hosting a movie quiz on Saturday, September 26.

L’événement Quizz ciné – Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis