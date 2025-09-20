Quizz concert à la KT Cathédrale Saint-Etienne Châlons-en-Champagne

Quizz concert à la KT Samedi 20 septembre, 18h30 Cathédrale Saint-Etienne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Pour cette 3ème édition du quizz-concert à la KT, les musiques de dessins animés et de films d’animation seront mises à l’honneur. L’organiste Elodie Marchal sera à l’œuvre pour mêler la féerie des musiques choisies à la puissance de l’orgue. En parallèle, le public pourra participer à un quizz sur une application smartphone. Ce concert est organisé par la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est.

Cathédrale Saint-Etienne Place Saint-Etienne, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com/decouvrir/chalons-en-10-incontournables/cathedrale-saint-etienne La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d’une évolution architecturale sur 5 siècles, entre le XII et le XVIIe siècle plus précisément. Commencé en style roman, la construction s’est poursuivie en style gothique puis baroque. En 700 ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont marqué son histoire.

