QUIZZ & CONCERT MON ‘TI UKU Frontignan

QUIZZ & CONCERT MON ‘TI UKU Frontignan vendredi 24 octobre 2025.

QUIZZ & CONCERT MON ‘TI UKU

1 Place du cont’run Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Mon ‘Ti Uku est une joyeuse bande qui aime se retrouver pour rire, chanter et jouer du ukulélé !

Quizz, jeu en équipe, trouvez les réponses aux questions sur le ukulélé.Mon ‘Ti Uku est une joyeuse bande qui aime se retrouver pour rire, chanter et jouer du ukulélé !Suivi d’un repas partagéEvénement suivi d’un repas tiré du sac. .

1 Place du cont’run Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 85 00 f.ballery@agglopole.fr

English :

Mon ‘Ti Uku is a merry band who like to get together to laugh, sing and play the ukulele!

German :

Mon ‘Ti Uku ist eine fröhliche Bande, die sich gerne trifft, um zu lachen, zu singen und Ukulele zu spielen!

Italiano :

I Mon ‘Ti Uku sono un’allegra band che ama riunirsi per ridere, cantare e suonare l’ukulele!

Espanol :

Mon ‘Ti Uku es una alegre banda a la que le encanta reunirse para reír, cantar y tocar el ukelele

L’événement QUIZZ & CONCERT MON ‘TI UKU Frontignan a été mis à jour le 2025-10-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE