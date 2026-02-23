Quizz contes et légendes sauras-tu deviner ? Isle

Quizz contes et légendes sauras-tu deviner ?

141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

2026-03-01

Oyez oyez, chers aventuriers ! Activité familiale lors du 37ème Salon du Livre Jeunesse, le quizz Contes et légendes vous emmènera à la découverte d’histoires aussi époustouflantes que fascinantes ! Répondez juste, gagnez des points et partez à la chasse au trésor pour remporter le trésor caché !

Ouvert à tous, dès 9 ans, pour des équipes de 4 personnes.

Réservations auprès des organisateurs. .

87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

