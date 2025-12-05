Quizz culture générale Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Kaïflo organise un quiz de culture générale le vendredi 5 décembre. Venez seul ou en équipe pour un quiz de culture générale proposé par Mathéo.
Gratuit.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Kaïflo is organizing a general knowledge quiz on Friday December 5. Come alone or in a team for a general knowledge quiz proposed by Mathéo.
