QUIZZ DE LA SAINT PATRICK Saffré

QUIZZ DE LA SAINT PATRICK

Salle polyvalente (salle omnisports haut Saffré Loire-Atlantique

Bonne ambiance irlandaise assurée !

Au programme de la soirée de la St Patrick à Saffré un quiz concocté par les gagnants 2025, en français, avec des questions sur des thèmes très variés et pour tous les âges !

Ambiance irlandaise assurée avec buvette et petite restauration sur place.

Les desserts sont cuisinés par les ados qui ont participé au voyage 2025 et accueillant leurs amis anglais cet été.

Plein de lots à gagner !

Tarifs 5€ à partir de 12 ans gratuit -12 ans

Soirée organisée par le comité de jumelage de Saffré .

Salle polyvalente (salle omnisports haut Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire jumelage.saffre.winterton@gmail.com

English :

Irish atmosphere guaranteed!

