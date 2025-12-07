Quizz de Noël Léotoing
Quizz de Noël Léotoing dimanche 7 décembre 2025.
Quizz de Noël
Léotoing Haute-Loire
Venez répondre aux énigmes dans les rues du village de Léotoing. Buvette sur place.
Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 50 68
English :
Come and answer the riddles in the streets of the village of Léotoing. Refreshments on site.
German :
Kommen Sie und beantworten Sie die Rätsel in den Straßen des Dorfes Léotoing. Erfrischungsgetränke vor Ort.
Italiano :
Venite a rispondere agli indovinelli per le strade del villaggio di Léotoing. Rinfresco in loco.
Espanol :
Venga a responder a las adivinanzas por las calles del pueblo de Léotoing. Refrescos in situ.
