Quizz de Noël

Léotoing Haute-Loire

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Venez répondre aux énigmes dans les rues du village de Léotoing. Buvette sur place.

Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 50 68

English :

Come and answer the riddles in the streets of the village of Léotoing. Refreshments on site.

German :

Kommen Sie und beantworten Sie die Rätsel in den Straßen des Dorfes Léotoing. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Venite a rispondere agli indovinelli per le strade del villaggio di Léotoing. Rinfresco in loco.

Espanol :

Venga a responder a las adivinanzas por las calles del pueblo de Léotoing. Refrescos in situ.

