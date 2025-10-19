Quizz des commerçants Cabourg

Dans le cadre du festival littéraire « Des mots à la mer », participez au Quizz des commerçants en allant chercher les indices dans les vitrines de la ville !

Bulletin à récupérer à l’office de tourisme ou chez les commerçants Cabourgeais et à déposer dans l’urne à l’office de tourisme. Remise des prix à la librairie Pomme Mouette et Colibri le 24 octobre à 14h30. Nombreux livres à gagner. .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie team.cabourg@gmail.com

English : Quizz des commerçants

As part of the « Des mots à la mer » literary festival, take part in the Quizz des commerçants (shopkeepers’ quiz) by searching for clues in the town’s shop windows!

German : Quizz des commerçants

Nehmen Sie im Rahmen des Literaturfestivals « Des mots à la mer » am Händlerquiz teil und suchen Sie die Hinweise in den Schaufenstern der Stadt!

Italiano :

Nell’ambito del festival letterario « Des mots à la mer », partecipate al quiz dei negozianti cercando gli indizi nelle vetrine della città!

Espanol :

En el marco del festival literario « Des mots à la mer », participe en el concurso de los comerciantes buscando pistas en los escaparates de la ciudad

