Quizz Disney St Sulpice en Pareds Thouarsais-Bouildroux

Quizz Disney St Sulpice en Pareds Thouarsais-Bouildroux vendredi 31 octobre 2025.

Quizz Disney

St Sulpice en Pareds 3 rue de l’ancienne poste Thouarsais-Bouildroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Révisez vos classiques car ils seront impitoyables avec vous !

A 18h00 à la Bibliothèque de St Sulpice en Pareds, Quizz Disney, spécial Vilains.

Costumes acceptés et encouragés !

Pour tout public

Gratuit .

St Sulpice en Pareds 3 rue de l’ancienne poste Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire biblio.stsulpiceenpareds@gmail.com

English :

Brush up on your classics, because they’ll be merciless with you!

German :

Wiederholen Sie Ihre Klassiker, denn sie werden gnadenlos mit Ihnen sein!

Italiano :

Ripassate i classici, perché saranno spietati con voi!

Espanol :

Repasa tus clásicos, ¡porque no tendrán piedad contigo!

L’événement Quizz Disney Thouarsais-Bouildroux a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin