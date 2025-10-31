Quizz Disney St Sulpice en Pareds Thouarsais-Bouildroux
Quizz Disney St Sulpice en Pareds Thouarsais-Bouildroux vendredi 31 octobre 2025.
Quizz Disney
St Sulpice en Pareds 3 rue de l’ancienne poste Thouarsais-Bouildroux Vendée
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Révisez vos classiques car ils seront impitoyables avec vous !
A 18h00 à la Bibliothèque de St Sulpice en Pareds, Quizz Disney, spécial Vilains.
Costumes acceptés et encouragés !
Pour tout public
Gratuit .
English :
Brush up on your classics, because they’ll be merciless with you!
German :
Wiederholen Sie Ihre Klassiker, denn sie werden gnadenlos mit Ihnen sein!
Italiano :
Ripassate i classici, perché saranno spietati con voi!
Espanol :
Repasa tus clásicos, ¡porque no tendrán piedad contigo!
