QUIZZ du CAUE centre commercial Le Perou 97139 les Abymes Les Abymes

QUIZZ du CAUE Vendredi 19 septembre, 09h00 centre commercial Le Perou 97139 les Abymes Guadeloupe

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Le CAUE de la Guadeloupe vous invite à tester vos connaissances et à aiguiser votre regard sur le patrimoine architectural de l’île. Conçu pour tous les âges, ce quiz interactif vous propose de redécouvrir la richesse du bâti guadeloupéen, de ses cases créoles traditionnelles aux chefs-d’œuvre contemporains.

centre commercial Le Perou 97139 les Abymes Le Pérou 97139 les Abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe +590 590.818.385 https://ww.caue971.org

Public