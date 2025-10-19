Quizz du goût La passerelle Meschers-sur-Gironde

Quizz du goût

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Nombreux lots dont un bon d’achat de 100 €. Présence possible de la Confrérie de la Cagouille pour une dégustation à l’issue du Quiz.

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 29 68 72

English :

Organized by Culture Plume



Numerous prizes including a 100? gift voucher. The Confrérie de la Cagouille may be present for a tasting after the Quiz.

German :

Organisiert von Culture Plume



Zahlreiche Preise, darunter ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 ? Die Confrérie de la Cagouille kann am Ende des Quiz eine Kostprobe geben.

Italiano :

Organizzato da Culture Plume



Numerosi premi, tra cui un buono spesa di 100 euro. La Confrérie de la Cagouille può essere presente per una degustazione dopo il Quiz.

Espanol :

Organizado por Culture Plume



Numerosos premios, entre ellos un vale de compra de 100€. La Confrérie de la Cagouille podrá estar presente para una degustación después del Quiz.

