Quizz du goût La passerelle Meschers-sur-Gironde

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-19 15:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Organisé par Culture Plume
Nombreux lots dont un bon d’achat de 100 €. Présence possible de la Confrérie de la Cagouille pour une dégustation à l’issue du Quiz.
English :
Organized by Culture Plume
Numerous prizes including a 100? gift voucher. The Confrérie de la Cagouille may be present for a tasting after the Quiz.
German :
Organisiert von Culture Plume
Zahlreiche Preise, darunter ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 ? Die Confrérie de la Cagouille kann am Ende des Quiz eine Kostprobe geben.
Italiano :
Organizzato da Culture Plume
Numerosi premi, tra cui un buono spesa di 100 euro. La Confrérie de la Cagouille può essere presente per una degustazione dopo il Quiz.
Espanol :
Organizado por Culture Plume
Numerosos premios, entre ellos un vale de compra de 100€. La Confrérie de la Cagouille podrá estar presente para una degustación después del Quiz.
