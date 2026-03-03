Quizz Ecologie ! La Serre Symbiose Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription. En famille, Etudiant, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

En collaboration avec ECOS, venez participer à notre quizz sur le thème de l’écologie à la Serre Symbiose d’ECOS ce mercredi 25 mars 2026 de 14h30 à 17h30!

La Serre Symbiose Nantes 44300



