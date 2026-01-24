Quizz et karaoké

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Quelle musique originale se cache derrière cette reprise en version berceuse ou death metal ? Quelle chanson anglophone derrière cette cover francisée ? Quel·le Michel•le a chanté cet extrait ? Mais oui, ça nous rappelle quelque chose, on l’a sur le bout de la langue… zut, c’est quoi déjà !?! Ne vous en faites pas, pas besoin d’être expert pour venir jouer samedi soir avec Guilhem et ces musiques populaires qui accompagnent notre quotidien. Un brin de folie, une bonne dose d’humour, et c’est parti ! On ouvre grand les oreilles et surtout, on fait confiance à son équipe !

Lâcher prise et pousser la chansonnette en toute liberté ! C’est proposé par Sabine qui revêt le rôle d’animatrice de karaoké le temps de cette soirée qui mêle la musique au jeu !

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quizz et karaoké

L’événement Quizz et karaoké Ambrugeat a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze