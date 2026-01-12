Quizz Salle polyvalente Fleurat
Quizz Salle polyvalente Fleurat dimanche 15 février 2026.
Quizz
Salle polyvalente 8 Rue Jules Marouzeau Fleurat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Quiz pour tous les âges, suivi d’un goûter de crêpes offert par les bénévoles de l’association. Un moment sympathique ! .
Salle polyvalente 8 Rue Jules Marouzeau Fleurat 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 39 52 fleurdelire23320@gmail.com
English : Quizz
