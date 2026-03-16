Quizz géant Lacapelle-Cabanac
Quizz géant Lacapelle-Cabanac vendredi 10 avril 2026.
Quizz géant
Lacapelle-Cabanac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac vous invite à participer à son Quizz Géant animé par Fini et Ger.
Venez tester vos connaissances lors d'une soirée conviviale : questions de culture générale, musique, gastronomie et bien d'autres surprises vous attendent !
L'entrée est libre, alors n'hésitez pas à inviter vos amis et votre famille pour partager un moment de détente et de bonne humeur.
Le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac vous invite à participer à son Quizz Géant animé par Fini et Ger.
Venez tester vos connaissances lors d'une soirée conviviale : questions de culture générale, musique, gastronomie et bien d'autres surprises vous attendent !
L'entrée est libre, alors n'hésitez pas à inviter vos amis et votre famille pour partager un moment de détente et de bonne humeur.
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Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 73 07 39 46 lacapellecdf@gmail.com
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English :
The Lacapelle-Cabanac festival committee invites you to take part in its Giant Quiz hosted by Fini et Ger.
Come and test your knowledge during a convivial evening: general knowledge questions, music, gastronomy and many other surprises await you!
Entrance is free, so don't hesitate to invite your friends and family to share a moment of relaxation and good humor.
L’événement Quizz géant Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot