Quizz géant

Lacapelle-Cabanac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac vous invite à participer à son Quizz Géant animé par Fini et Ger.

Venez tester vos connaissances lors d'une soirée conviviale : questions de culture générale, musique, gastronomie et bien d'autres surprises vous attendent !

L'entrée est libre, alors n'hésitez pas à inviter vos amis et votre famille pour partager un moment de détente et de bonne humeur.

Le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac vous invite à participer à son Quizz Géant animé par Fini et Ger.

Venez tester vos connaissances lors d'une soirée conviviale : questions de culture générale, musique, gastronomie et bien d'autres surprises vous attendent !

L'entrée est libre, alors n'hésitez pas à inviter vos amis et votre famille pour partager un moment de détente et de bonne humeur.

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Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 73 07 39 46 lacapellecdf@gmail.com

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English :

The Lacapelle-Cabanac festival committee invites you to take part in its Giant Quiz hosted by Fini et Ger.

Come and test your knowledge during a convivial evening: general knowledge questions, music, gastronomy and many other surprises await you!

Entrance is free, so don't hesitate to invite your friends and family to share a moment of relaxation and good humor.

L’événement Quizz géant Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot