Quizz gourmande Harry Potter PASTEL Salon de thé ludique Nyons

Quizz gourmande Harry Potter
PASTEL Salon de thé ludique 3 rue de la Resistance Nyons Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Inclus le goûter
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Venez tester vos connaissances sur Harry Potter autour d’un moment convivial et gourmand. Questionnaires, défis, …
Vous serez répartis dans les 4 maisons pour mener votre équipe à la victoire. Allez-vous remporter le trophée surprise ?
Sur réservation
PASTEL Salon de thé ludique 3 rue de la Resistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 58 51 44 pastel.nyons@gmail.com
English :
Come and test your Harry Potter knowledge in a convivial, gourmet atmosphere. Quizzes, challenges, …
You’ll be divided into 4 houses to lead your team to victory. Will you win the surprise trophy?
On reservation
German :
Testen Sie Ihr Wissen über Harry Potter bei einem gemütlichen und leckeren Essen. Fragebögen, Herausforderungen, …
Sie werden auf die vier Häuser verteilt, um Ihr Team zum Sieg zu führen. Werden Sie die Überraschungstrophäe gewinnen?
Auf Reservierung
Italiano :
Venite a testare la vostra conoscenza di Harry Potter in un’atmosfera amichevole e gustosa. Quiz, sfide, …
Sarete divisi in 4 case per condurre la vostra squadra alla vittoria. Riuscirete a vincere il trofeo a sorpresa?
Su prenotazione
Espanol :
Ven a poner a prueba tus conocimientos sobre Harry Potter en un ambiente agradable y sabroso. Pruebas, desafíos, …
Estarás dividido en 4 casas para llevar a tu equipo a la victoria. ¿Ganarás el trofeo sorpresa?
Por reserva
