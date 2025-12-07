Quizz gourmande Harry Potter PASTEL Salon de thé ludique Nyons

Quizz gourmande Harry Potter

PASTEL Salon de thé ludique 3 rue de la Resistance Nyons Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Inclus le goûter

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez tester vos connaissances sur Harry Potter autour d’un moment convivial et gourmand. Questionnaires, défis, …

Vous serez répartis dans les 4 maisons pour mener votre équipe à la victoire. Allez-vous remporter le trophée surprise ?

Sur réservation

PASTEL Salon de thé ludique 3 rue de la Resistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 58 51 44 pastel.nyons@gmail.com

English :

Come and test your Harry Potter knowledge in a convivial, gourmet atmosphere. Quizzes, challenges, …

You’ll be divided into 4 houses to lead your team to victory. Will you win the surprise trophy?

On reservation

German :

Testen Sie Ihr Wissen über Harry Potter bei einem gemütlichen und leckeren Essen. Fragebögen, Herausforderungen, …

Sie werden auf die vier Häuser verteilt, um Ihr Team zum Sieg zu führen. Werden Sie die Überraschungstrophäe gewinnen?

Auf Reservierung

Italiano :

Venite a testare la vostra conoscenza di Harry Potter in un’atmosfera amichevole e gustosa. Quiz, sfide, …

Sarete divisi in 4 case per condurre la vostra squadra alla vittoria. Riuscirete a vincere il trofeo a sorpresa?

Su prenotazione

Espanol :

Ven a poner a prueba tus conocimientos sobre Harry Potter en un ambiente agradable y sabroso. Pruebas, desafíos, …

Estarás dividido en 4 casas para llevar a tu equipo a la victoria. ¿Ganarás el trofeo sorpresa?

Por reserva

