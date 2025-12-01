Quizz gremlins Cinéma Le Family Ruffec

Quizz gremlins Cinéma Le Family Ruffec lundi 22 décembre 2025.

Quizz gremlins

Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 16:00:00
fin : 2025-12-22

Date(s) :
2025-12-22

  .

Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 37 20 25 

English :

L’événement Quizz gremlins Ruffec a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente