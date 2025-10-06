Quizz histoire (vol.2) Crépy-en-Valois

Quizz histoire (vol.2)

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Testez vos connaissances sur le patrimoine du Valois à travers un quiz ludique et accessible à tous !

Pas besoin d’être un expert seul, en famille ou entre amis, mettez à l’épreuve votre mémoire et votre esprit de déduction dans une ambiance conviviale. Une manière originale et amusante de (re)découvrir l’histoire locale.

Conférence animée par Nicolas Bilot (AQUILON)

Testez vos connaissances sur le patrimoine du Valois à travers un quiz ludique et accessible à tous !

Pas besoin d’être un expert seul, en famille ou entre amis, mettez à l’épreuve votre mémoire et votre esprit de déduction dans une ambiance conviviale. Une manière originale et amusante de (re)découvrir l’histoire locale.

Conférence animée par Nicolas Bilot (AQUILON) .

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Test your knowledge of Valois heritage with a fun quiz that’s accessible to everyone!

No need to be an expert: alone, with family or friends, put your memory and deductive skills to the test in a friendly atmosphere. An original and fun way to (re)discover local history.

Conference hosted by Nicolas Bilot (AQUILON)

German :

Testen Sie Ihr Wissen über das Kulturerbe des Valois in einem spielerischen und für alle zugänglichen Quiz!

Sie müssen kein Experte sein: Stellen Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden Ihr Gedächtnis und Ihre Kombinationsgabe in einer geselligen Atmosphäre auf die Probe. Eine originelle und unterhaltsame Art, die lokale Geschichte (wieder) zu entdecken.

Moderiert von Nicolas Bilot (AQUILON)

Italiano :

Mettete alla prova la vostra conoscenza del patrimonio Valois con un quiz divertente e accessibile a tutti!

Non è necessario essere esperti: da soli, in famiglia o con gli amici, mettete alla prova la vostra memoria e le vostre capacità deduttive in un’atmosfera amichevole. Un modo originale e divertente per (ri)scoprire la storia locale.

Condotto da Nicolas Bilot (AQUILON)

Espanol :

Ponga a prueba sus conocimientos sobre el patrimonio de Valois con un divertido test accesible a todos

No hace falta ser un experto: solo, en familia o con amigos, ponga a prueba su memoria y su capacidad de deducción en un ambiente agradable. Una manera original y divertida de (re)descubrir la historia local.

Organizado por Nicolas Bilot (AQUILON)

L’événement Quizz histoire (vol.2) Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois