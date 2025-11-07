Quizz infos ou intox? Châteauneuf-sur-Isère
Quizz infos ou intox? Châteauneuf-sur-Isère vendredi 7 novembre 2025.
Quizz infos ou intox?
5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07 19:00:00
Testez, en famille, vos réflexes et votre sens critique face aux infos en ligne.
Animation tout public.
5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
English :
Test your reflexes and critical faculties when it comes to online news.
Open to all.
German :
Testen Sie mit der ganzen Familie Ihre Reflexe und Ihren kritischen Sinn für Online-Nachrichten.
Animation für alle Altersgruppen.
Italiano :
Mettete alla prova i vostri riflessi e le vostre facoltà critiche quando si tratta di notizie online.
Attività per tutte le età.
Espanol :
Pon a prueba tus reflejos y tus facultades críticas cuando se trata de noticias en línea.
Actividades para todas las edades.
