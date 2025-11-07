Quizz infos ou intox? Châteauneuf-sur-Isère

Quizz infos ou intox?

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 19:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Testez, en famille, vos réflexes et votre sens critique face aux infos en ligne.

Animation tout public.

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

Test your reflexes and critical faculties when it comes to online news.

Open to all.

German :

Testen Sie mit der ganzen Familie Ihre Reflexe und Ihren kritischen Sinn für Online-Nachrichten.

Animation für alle Altersgruppen.

Italiano :

Mettete alla prova i vostri riflessi e le vostre facoltà critiche quando si tratta di notizie online.

Attività per tutte le età.

Espanol :

Pon a prueba tus reflejos y tus facultades críticas cuando se trata de noticias en línea.

Actividades para todas las edades.

