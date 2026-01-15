Quizz

Louin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Soirée QUIZ BILINGUE au Café de l’Union, organisé par l’association la Ruche Louinaise, à partir de 19 h. Envie de passer une soirée ludique et conviviale ? Venez tester vos connaissances avec un quiz bilingue français anglais, avec des questions pour tous les niveaux, une ambiance détendue et conviviale, le bar ouvert et des fous rires garantis. Que vous soyez à l’aise en anglais… ou juste curieux, tout le monde est le bienvenu. Infos & réservations 05 49 64 06 93. .

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 06 93

