QUIZZ MUSICAL Brax

QUIZZ MUSICAL

Impasse du Bourg Brax Lot-et-Garonne

Participez à un quiz musical pour tous les âges à la salle des fêtes de Brax ! Samedi 24 janvier à 20h, testez vos connaissances, gagnez des lots dont une pesée du jambon et profitez d’une restauration sur place. Organisé par l’école de Brax.

Venez partager un moment convivial autour d’un quiz musical ouvert à tous les âges. Des morceaux incontournables aux découvertes surprenantes, testez votre mémoire, votre sens du rythme et vos connaissances dans une ambiance ludique et interactive.

Organisé par l’école de Brax, l’événement aura lieu le samedi 24 janvier à 20h, à la salle des fêtes de Brax. Des lots sont à gagner, avec notamment une pesée du jambon. Une restauration sur place sera proposée pour prolonger la soirée dans la convivialité. .

Impasse du Bourg Brax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 65 99 51

English : QUIZZ MUSICAL

Take part in a musical quiz for all ages at the Brax village hall! Saturday January 24 at 8pm, test your knowledge, win prizes including a ham weigh-in, and enjoy on-site catering. Organized by the Brax school.

