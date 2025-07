Quizz musical intergénérationnel Le Kiosque Granges-Aumontzey

Quizz musical intergénérationnel

Le Kiosque 33 Rue de Lattre de Tassigny Granges-Aumontzey Vosges

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-21 14:00:00

fin : 2025-08-21 17:00:00

2025-08-21

Participez à un jeu musical avec des chansons de toutes les époques. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.Tout public

+33 3 29 63 00 76

English :

Take part in a musical game with songs from all eras. Rain check at the village hall.

German :

Nehmen Sie an einem musikalischen Spiel mit Liedern aus allen Epochen teil. Ausweichen in den Festsaal bei Regen.

Italiano :

Partecipate a un gioco musicale con canzoni di tutte le epoche. Ritorno alla sala del villaggio in caso di pioggia.

Espanol :

Participa en un juego musical con canciones de todas las épocas. Regreso a la sala de fiestas en caso de lluvia.

L'événement Quizz musical intergénérationnel Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2025-07-21