Quizz musical Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Début : 2025-09-11 20:00:00
Kaïflo organise un quizz musical spécial années 80 ! Retrouvez les titres/artistes des morceaux qui passent.
Gratuit.
Réservation recommandée.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Kaïflo organizes a special 80s music quiz! Find the titles/artists of the songs playing.
German :
Kaïflo organisiert ein Musikquiz speziell für die 80er Jahre! Finden Sie die Titel/Interpreten der Songs, die gerade laufen.
Italiano :
Kaïflo organizza uno speciale quiz sulla musica anni ’80! Trova i titoli/artisti delle canzoni in programma.
Espanol :
Kaïflo organiza un concurso especial de música de los 80 Descubre los títulos/artistas de las canciones que suenan.
