Quizz musical Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d'Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-11 20:00:00

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Kaïflo organise un quizz musical spécial années 80 ! Retrouvez les titres/artistes des morceaux qui passent.

Gratuit.

Réservation recommandée.

Consommation sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Kaïflo organizes a special 80s music quiz! Find the titles/artists of the songs playing.

German :

Kaïflo organisiert ein Musikquiz speziell für die 80er Jahre! Finden Sie die Titel/Interpreten der Songs, die gerade laufen.

Italiano :

Kaïflo organizza uno speciale quiz sulla musica anni ’80! Trova i titoli/artisti delle canzoni in programma.

Espanol :

Kaïflo organiza un concurso especial de música de los 80 Descubre los títulos/artistas de las canciones que suenan.

