Quizz musical La Ferté-Bernard

Quizz musical La Ferté-Bernard vendredi 30 janvier 2026.

Quizz musical

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:15:00
fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :
2026-01-30

Maxi 20 pers. Dès 15 ans. Animé par Nicolas. 2.00 €.   .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quizz musical La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude