Quizz musical La Ferté-Bernard vendredi 30 janvier 2026.
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Maxi 20 pers. Dès 15 ans. Animé par Nicolas. 2.00 €. .
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
