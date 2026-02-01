Quizz musical l’amour Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Quizz musical l’amour

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Faites équipe en famille, entre amis ou en amoureux pour un quizz musical autour du thème de l’amour pour célébrer le mois de la Saint-Valentin !

– Réservation obligatoire sur billetweb.fr .

– À partir de 8 ans. .

