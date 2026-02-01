Quizz musical l’amour Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau
Quizz musical l’amour Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau samedi 28 février 2026.
Quizz musical l’amour
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Faites équipe en famille, entre amis ou en amoureux pour un quizz musical autour du thème de l’amour pour célébrer le mois de la Saint-Valentin !
– Réservation obligatoire sur billetweb.fr .
– À partir de 8 ans. .
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quizz musical l’amour
L’événement Quizz musical l’amour Landerneau a été mis à jour le 2026-02-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS