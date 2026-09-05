Quizz musical live Bibliothèque Thiviers
samedi 21 novembre 2026 · Bibliothèque · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Quizz musical live
Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Blind test live avec Karim à la guitare et au chant . Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription.
Blind test live avec Karim à la guitare et au chant . Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription. .
Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
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English : Quizz musical live
Live blind test with Karim on guitar and vocals. Free. Open to everyone. Registration required.
L’événement Quizz musical live Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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