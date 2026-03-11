Quizz Musical Rue des Charentes Verteillac
Quizz Musical Rue des Charentes Verteillac samedi 14 mars 2026.
Quizz Musical
Rue des Charentes Café du Palais Verteillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Grande soirée Quiz au Café Show ! Révisez vos classiques et préparez-vous à cliquer le plus vite…
Bar et restauration possibles sur place .
Rue des Charentes Café du Palais Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 11 68 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quizz Musical
L’événement Quizz Musical Verteillac a été mis à jour le 2026-03-06 par Val de Dronne