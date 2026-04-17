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Quizz musical Verteillac

Quizz musical Verteillac

Quizz musical Verteillac vendredi 17 avril 2026.

Ville : 24320 Verteillac

Département : Dordogne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Verteillac

Quizz musical

Verteillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Quizz musical, pour une meilleure expérience, venez avec un téléphone chargé, sur réservation
Quizz musical, pour une meilleure expérience, venez avec un téléphone chargé, sur réservation   .

Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 11 68 68 

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English : Quizz musical

Music quiz, for a better experience, come with a charged phone, on reservation

L’événement Quizz musical Verteillac a été mis à jour le 2026-04-07 par Val de Dronne

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