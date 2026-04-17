Quizz musical Verteillac
Quizz musical Verteillac vendredi 17 avril 2026.
Verteillac
Quizz musical
Verteillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Quizz musical, pour une meilleure expérience, venez avec un téléphone chargé, sur réservation
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Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 11 68 68
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English : Quizz musical
Music quiz, for a better experience, come with a charged phone, on reservation
L’événement Quizz musical Verteillac a été mis à jour le 2026-04-07 par Val de Dronne
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