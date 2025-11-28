Quizz musicale et Karaoké Pleumeleuc
14 Rue de Bédée Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
2025-11-28
Le 28 novembre de 19h à 21h, la médiathèque de Pleumeleuc vous propose de tester vos connaissances musicales sur le rap féminin des années 90 à aujourd’hui, et chanter votre chanson favorite à la médiathèque ! Chacun est invité à apporter un petit grignotage en mode auberge espagnole !
Modalités de participation pour le quiz constitution de 5 équipes de 4 personnes (2 adultes et 2 ados)
Gratuit Public familial parents/ados Sur inscription auprès de mediatheque@pleumeleuc.bzh, ou directement à l’accueil de la médiathèque .
14 Rue de Bédée Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
