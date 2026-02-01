Quizz Night à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet
jeudi 12 février 2026.
Quizz Night à l’Auberge de Piau
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-12 21:00:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
La superbe équipe de l’Auberge de Piau vous invite à participer leur Quizz Night! Ambiance festive au rendez-vous!!! autour d’une boisson!
Lieu à l’Auberge de Piau.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 87 03 00 87 contact@aubergedepiau.com
English :
The superb team at the Auberge de Piau invites you to take part in their Quizz Night! Enjoy a drink and a festive atmosphere!
Location at Auberge de Piau.
L’événement Quizz Night à l’Auberge de Piau Aragnouet a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de Piau-Engaly|CDT65