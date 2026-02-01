Quizz Night à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet

Quizz Night à l’Auberge de Piau

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

2026-02-12 21:00:00

2026-02-12

2026-02-12

La superbe équipe de l'Auberge de Piau vous invite à participer leur Quizz Night! Ambiance festive au rendez-vous!!! autour d'une boisson!

Lieu à l'Auberge de Piau.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 87 03 00 87 contact@aubergedepiau.com

The superb team at the Auberge de Piau invites you to take part in their Quizz Night! Enjoy a drink and a festive atmosphere!

Location at Auberge de Piau.

