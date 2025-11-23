Quizz normand Bar associatif L’Ecurie Genêts

Quizz normand

Connaissez vous la Normandie ? Son histoire, ses personnages célèbres, sa gastronomie ? Venez tester vos connaissances sur notre région dans une ambiance conviviale et déjantée lors d’un quizz mêlant culture et humour avec Antoine Lefranc, boulanger passionné d’histoire. Le vainqueur repartira avec un panier garni rempli de produits… normands évidemment ! Réservez votre place au 06.07.74.18.91.. Ouvert de 16h à 21h, quizz à 18h30. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

