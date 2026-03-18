QUIZZ POLICIER, VOLEUR OU ESPION?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Quiz interactif flic, cambrioleur ou espion ? Découvre ton profil et repars avec ton badge de pro adapté à toi !

Un policier tenace, un gentleman cambrioleur ou un espion caméléon ? Avec ce quiz interactif, découvre quel profil correspond le mieux à ta personnalité et repars avec un badge de professionnel… adapté à ta vraie nature. Peut-être utile aussi pour ton CV !

Sur inscription dès 5 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interactive quiz: cop, burglar or spy? Discover your profile and leave with your very own professional badge!

L’événement QUIZZ POLICIER, VOLEUR OU ESPION? Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34