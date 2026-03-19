Quizz sommeil & santé mentale Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e (MVAC13) Paris

« Seul le sommeil d’avant minuit est récupérateur », « il faut se coucher tous les soirs à la même heure », « l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt »… Ces croyances et injonctions très populaires sont-elles vraies pour autant ? Sont-elles généralisables à tous ? A l’heure où les problèmes de sommeil augmentent notamment chez les jeunes et chez les femmes, quels en sont les impacts sur la santé mentale ? Surtout, existe-t-il des solutions ?

Un quizz interactif pour démêler le vrai du faux, essayer de comprendre comment fonctionne le sommeil, son lien avec la santé mentale et trouver des réponses.

Un quizz interactif de 2h sur le thème du sommeil et de la santé mentale pour déconstruire des idées reçues et se constituer une boîte à outils.

Le samedi 11 avril 2026

de 13h00 à 15h00

gratuit

participation sur inscription en contactant la MVAC par téléphone au 0156617760 ou par mail à cette adresse maison.asso.13@paris.fr

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T13:00:00+02:00_2026-04-11T15:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e (MVAC13) 31 Rue Bobillot 75013, 75013 Paris 75013 https://www.facebook.com/MVAC13/Paris

maison.asso.13@paris.fr



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