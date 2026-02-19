Quizz sur l’égalité homme-femme Yacht-Club de Granville Granville

Quizz sur l’égalité homme-femme

Yacht-Club de Granville Promenade du Docteur Paul Lavat Granville Manche

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08 15:30:00

2026-03-08

Quizz sur l’égalité homme-femme avec l’association Dans le genre égales. .

Yacht-Club de Granville Promenade du Docteur Paul Lavat Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 communication@ville-granville.fr

