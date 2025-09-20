Quoi de vrai au Moyen Âge ? Château de Sierck Sierck-les-Bains

Quoi de vrai au Moyen Âge ? Château de Sierck Sierck-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Quoi de vrai au Moyen Âge ? 20 et 21 septembre Château de Sierck Moselle

Tarif préférentiel : 4 € pour tous les publics, gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château de Sierck vous propose une visite originale sous forme de bingo des clichés. Partez à la rencontre de nos médiateurs et découvrez, au fil de plusieurs ateliers thématiques (hygiène, armes et armures, vêtements, sciences et médecine), ce qui relève de la réalité historique ou de l’idée reçue.

Des danses, des musiques et des instruments médiévaux seront présentés par l’ensemble « Les Pieds Gauche » au cours de ces deux journées.

Une manière ludique et conviviale de redécouvrir le Moyen Âge… loin des clichés !

Château de Sierck 5 Rue du Château, 57480 Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est https://www.chateau-sierck.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61573719144849;https://www.instagram.com/chateau_de_sierck/ Le château de Sierck, de forme ovoïde, est perché sur un promontoire rocheux à la confluence de la Moselle et de la petite vallée de Montenach, entouré de collines dont le Stromberg, l’Altenberg et le Kirschberg. Son existence est attestée dès le XIᵉ siècle, bien que sa construction initiale soit probablement antérieure.

Constamment réaménagé pour résister aux évolutions militaires, l’édifice actuel date principalement de la fin du XVe siècle, avec des bâtiments ajoutés au XVIIIᵉ siècle. Il fut une résidence favorite des ducs de Lorraine, accueillant Gérard d’Alsace, Mathieu II, Jean Ier, Charles II et Charles IV. En leur absence, il était administré par la puissante famille de Sierck, notamment Arnold VI et son fils Jacques, archevêque-électeur de Trèves.

Le château a connu plusieurs sièges : il résista victorieusement aux ducs en 1131 et 1516, mais fut conquis en leur absence à plusieurs reprises, notamment par Charles le Téméraire et lors des conflits franco-lorrains du XVIIᵉ siècle. Intégré au royaume de France en 1661, il perdit sa fonction résidentielle et fut transformé en place forte.

Désarmé et partiellement détruit à plusieurs reprises sous Louis XIV et après le traité d’Utrecht, il fut restauré par le maréchal de Belle-Isle au XVIIIᵉ siècle, désarmé en 1790, vendu en 1811, puis finalement acquis par la ville de Sierck-les-Bains en 1866.

Le château de Sierck vous propose une visite originale sous forme de bingo des clichés. Partez à la rencontre de nos médiateurs et découvrez, au fil de plusieurs ateliers thématiques (hygiène, armes …

© CCB3F